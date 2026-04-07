Bengü, Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı iddiaları gündeme geldi. Bengü, Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol ve Mustafa Ceceli’nin de aralarında bulunduğu öne sürülen liste kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı.
Operasyonda;
- Simge Sağın,
- Melek Mosso
- İbrahim Çelikol,
- Deha Bilimlier,
- Mustafa Ceceli,
- Ersay Üner,
- Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve
- Bengü Erden
gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerin savcılığa sevkedildiği öğrenildi.
