Bengü kızı Zeynep'in ilk defa yüzünü gösterdi bakın en çok kime benziyor

Bengü kızı Zeynep'in ilk defa yüzünü gösterdi bakın en çok kime benziyor
İş insanı Selim Selimoğlu ile evlenip kızı Zeynep'i kucağına alan şarkıcı Bengü, ilk defa kızının yüzünün gözüktüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
2018 yılında hayatını Selim Selimoğlu birleştiren Bengü, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında anne olmuştu. Doğuma dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Bengü, kızı Zeynep'in yüzünü ise hiç sevenleriyle paylaşmamıştı.
Bengü, ilk defa kural bozdu. Sosyal medya hesabı Instagram'dan aile pozunu paylaştı ve kızı Zeynep'in ilk kez yüzünü göstermiş oldu. Bengü, paylaşımının altına, ''Bizim Zeynep’le ilk baharımız. Tüm çocukların hayatı bahar gibi geçsin'' notunu düştü.
Şarkıcının paylaşımını görenler Bengü'nün de çocukluk fotoğrafını buldu ve yan yana koydu. Anne-kızın fotoğrafını gören herkes, "Zeynep aynı Bengü" yorumunda bulundu.
Peki, Bengü kimdir?
Bengü Erden ya da sahne adıyla Bengü, 2 Nisan 1979 yılında İzmir’de doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezundur. Bengü’nün müzikle tanışması ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile oldu. İzmir’de sahnelenen “Oliver Twist” isimli müzikalde başrol oynadı. İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa’dan bir yıl şan dersleri aldı.