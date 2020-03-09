Bengü kızı Zeynep'in ilk defa yüzünü gösterdi bakın en çok kime benziyor

Bengü, ilk defa kural bozdu. Sosyal medya hesabı Instagram'dan aile pozunu paylaştı ve kızı Zeynep'in ilk kez yüzünü göstermiş oldu. Bengü, paylaşımının altına, ''Bizim Zeynep’le ilk baharımız. Tüm çocukların hayatı bahar gibi geçsin'' notunu düştü.