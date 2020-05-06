Bengi Öztürk Akkaya'nın Beren Saat Engin Akyürek açıklamaları dikkat çekti
Beren Saat ve Engin Akyürek'in tanınmasını sağlayan Türkiye'nin Yıldızları yarışmasından Bengi Öztürk Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bir dönem Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında Engin Akyürek ve Beren Saat ile mücadele eden Bengi Öztürk Akkaya, şu sıralar anne olmaya gün sayıyor. Bu esnada paylaşımlarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaşıyor.
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Geçtiğimiz gün de Bengi Öztürk, Instagram'dan menajeriyle yaptığı canlı yayınla herkesi geçmişe götürdü. 2003-2004'te Türkiye'nin Yıldızları programında Engin Akyürek ve Beren Saat ile mücadele eden Akkaya, o dönemlerle ilgili şu açıklamaları yaptı:
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''Beren Saat ile o dönem çok iyi anlaşıyorduk. Zaten aynı odada kalıyorduk. Abla-kardeş gibi olmuştuk. Ama yarışma sonrası bir daha görüşemedik.''
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''Hayat işte... Engin ile de ne zaman karşılaşsak, kucaklaşırız. Dünya tatlısı muhteşem bir insandır.''
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