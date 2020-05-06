Bengi Öztürk Akkaya'nın Beren Saat Engin Akyürek açıklamaları dikkat çekti

Geçtiğimiz gün de Bengi Öztürk, Instagram'dan menajeriyle yaptığı canlı yayınla herkesi geçmişe götürdü. 2003-2004'te Türkiye'nin Yıldızları programında Engin Akyürek ve Beren Saat ile mücadele eden Akkaya, o dönemlerle ilgili şu açıklamaları yaptı: