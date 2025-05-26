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Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

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Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili karar verildi. Portekiz devi, 29 gole katkı yapan Kerem Aktürkoğlu ile gelecek sezon devam etme kararı aldı. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun olası satışı için bonservis bedeli de belli oldu.

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı - Resim: 1

Galatasaray'dan sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz Ligi ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği belli oldu.

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Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı - Resim: 2

KEREM İLE DEVAM KARARI

Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica yönetimi, teknik direktör Bruno Large ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından takımdan yollanacak oyuncuların listesi oluşturulurken, Kerem Aktürkoğlu için gelecek sezonda da devam kararı verildi.

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Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı - Resim: 3

İSTENEN BONSERVİS BEDELİ

Öte yandan Portekiz devi, Kerem Aktürkoğlu'nun olası satışı için bonservis bedelini de belirledi.

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Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı - Resim: 4

Haberde, Benfica'nın bu sezon 29 gole katkı yapan Kerem'in ayrılığı için 45 milyon euro bonservis isteyeceği ifade edildi.

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