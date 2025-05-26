Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

KEREM İLE DEVAM KARARI

Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica yönetimi, teknik direktör Bruno Large ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından takımdan yollanacak oyuncuların listesi oluşturulurken, Kerem Aktürkoğlu için gelecek sezonda da devam kararı verildi.