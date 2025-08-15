Benfica'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olan Kerem Aktürkoğlu için Benfica cephesinden flaş bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'ye transferi beklenirken görüşmelerde son anda pürüz çıkan Kerem Aktürkoğlu için Benfica kanadından açıklama geldi.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Milli futbolcunun takım için önemine vurgu yapan Lage şöyle konuştu:
YARINKİ MAÇTA ONA GÜVENİYORUM"
"Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum."
Benfica yarın Portekiz Ligi'nde Estrela deplasmanına çıkacak. Müsabaka TSİ 22:30'da başlayacak.