Benfica'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olan Kerem Aktürkoğlu için Benfica cephesinden flaş bir açıklama geldi.

Benfica'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! - Resim: 1

Fenerbahçe'ye transferi beklenirken görüşmelerde son anda pürüz çıkan Kerem Aktürkoğlu için Benfica kanadından açıklama geldi.

Benfica'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! - Resim: 2

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Milli futbolcunun takım için önemine vurgu yapan Lage şöyle konuştu:

Benfica'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! - Resim: 3

YARINKİ MAÇTA ONA GÜVENİYORUM"

"Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum."

Benfica'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! - Resim: 4

Benfica yarın Portekiz Ligi'nde Estrela deplasmanına çıkacak. Müsabaka TSİ 22:30'da başlayacak.

