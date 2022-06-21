'Ben sana yarım taktım, sen bana çeyrek taktın' cinayeti! Takı kavgasında karısını öldürmüş

KOCAELİ'nde iki aile arasında çıkan kavga akıllara durgunluk verdi. Bir kadın vurularak öldürüldü. Kadının kuzeni, "Kavga takı yüzünden çıktı. Bir aile, diğer ailenin düğününde yarım altın takmış. Sonra düğün olduğunda gruplardan biri, diğer aileye çeyrek altın takmış. 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' diye arbede yaşanmış" dedi. Sabaha doğru ölen kadının eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.