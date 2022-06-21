'Ben sana yarım taktım, sen bana çeyrek taktın' cinayeti! Takı kavgasında karısını öldürmüş
KOCAELİ'de iki aile arasında takı meselesi yüzünden çıkan kavgada ölen kadının kocası, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KOCAELİ'nde iki aile arasında çıkan kavga akıllara durgunluk verdi. Bir kadın vurularak öldürüldü. Kadının kuzeni, "Kavga takı yüzünden çıktı. Bir aile, diğer ailenin düğününde yarım altın takmış. Sonra düğün olduğunda gruplardan biri, diğer aileye çeyrek altın takmış. 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' diye arbede yaşanmış" dedi. Sabaha doğru ölen kadının eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' meselesi sebebiyle tartışma yaşandı.
İki grup arasındaki gerginlik, daha sonra husumete dönüştü. Gruplar arasındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, dün akşam saatlerinde karşı tarafın evine geldi. Burada çıkan silahlı kavgada T.Ö. ve T.D. ile diğer aileden Gülten Şencan (42) yaralandı.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Gülten Şencan hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.