'Ben sana yarım altın taktım, sen bana çeyrek altın taktın' kavgası cinayetle bitti
KOCAELİ'nde iki aile arasında çıkan kavga akıllara durgunluk verdi. Silahla vurularak hayatını kaybeden kadının kuzeni, "Kavga takı yüzünden çıktı. Bir aile, diğer ailenin düğününde yarım altın takmış. Sonra düğün olduğunda gruplardan biri, diğer aileye çeyrek altın takmış. 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' diye arbede yaşanmış" dedi.
KOCAELİ'ndeki olay, saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde takı meselesi sebebiyle tartışma yaşandı.
İki grup arasındaki gerginlik, daha sonra husumete dönüştü. Gruplar arasındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, dün akşam saatlerde karşı tarafın yaşadığı eve geldi.
Gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. T.Ö. ve T.D.'nin her ikisi de yaralanırken, diğer aileden de Gülten Şencan yaralandı.
Gülten Şencan'ın kuzeni Körfez Romanlar Dernek Başkanı Bayram Denizci, "Kavga takı yüzünden çıktı. Bir aile, diğer ailenin düğününde yarım altın takmış. Sonra düğün olduğunda gruplardan biri, diğer aileye çeyrek altın takmış. 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' diye arbede yaşanmış. Biz düğün esnasında tarafları evlerine yollamıştık. Sonradan biri diğerini aramış, 'Sen neredesin? Hesaplaşalım' demiş. Evin önünde birbirleriyle tartışmaya başlamışlar. Silah çıkarıyorlar, teyzemin kızı arada kalıyor. Kimin tarafından geldiği belli olmayan kurşunla vefat ediyor"