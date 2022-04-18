Ben ölürsem kızım ortada kalmasın! Ukrayna savaşının sembol kadını ilk kez konuştu
Rusya-Ukrayna savaşı 54 gündür devam ediyor. Savaşın akıllara kazınan görüntülerinden biri de ailesiyle Ukrayna'dan kaçmaya çalışan bir çocuğun sırtına ismi, adresi ve kişisel bilgilerinin yazılmasıydı. Çocuğun annesi İngiliz medyasına konuştu.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sembol olaylarından biri sosyal medyada olay oldu. 54 gündür devam eden Rusya-Ukrayna savaşında akıllara kazınan görüntülerden biri olan olayda Ukraynalı anne Sasha Makoviy, ülkesinden kaçarken Rus askerleri tarafından öldürülme ihtimaline karşın, iki yaşındaki kızı Vira ortada kalmasın diye telefon numaralarını kızının sırtına yazdı. O anne günler sonra konuştu...
Kızının sırtına, kendisine bir şey olması durumunda ulaşabileceği numaraları yazan anne, bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, küçük kız Vira’nın sırtında doğum tarihi ve ulaşılabilecek kişilerin numaraları yer alıyordu.
Ukraynalı anne Sasha Makoviy, küçük kızı Vira’nın sırtına doğum tarihini, ulaşabilecekleri kişinin iletişim bilgilerini ve diğer bilgileri yazdı. Makoyiv, şu an ülkeden kaçtıklarını ve güvende olduklarını söylerken, İngiliz The Times gazetesine konuştu.
Ukrayna’dan kaçarak Fransa’ya sığınan Makoyiv, “O sırada Vira’yı kaybetmekten çok korktum. Onu çok uzun süredir bekliyordum ve ailemle birlikte sevgi, kitaplar ve sanatla büyütmeyi gerçekten çok istiyorum” dedi. Savaş başladıktan sonra ölmekten korkmadığını söyleyen Makoyiv, “Ölmekten korkmuyordum ama ölsem, kimsenin Vira’ya bakmayacağı düşüncesinden korktum” ifadesini kullandı. 33 yaşındaki Makoyiv, Fransa’nın güneyindeki Beziers yakınlarında kiralık bir evde kaldığını da söyledi.