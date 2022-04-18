Ben ölürsem kızım ortada kalmasın! Ukrayna savaşının sembol kadını ilk kez konuştu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sembol olaylarından biri sosyal medyada olay oldu. 54 gündür devam eden Rusya-Ukrayna savaşında akıllara kazınan görüntülerden biri olan olayda Ukraynalı anne Sasha Makoviy, ülkesinden kaçarken Rus askerleri tarafından öldürülme ihtimaline karşın, iki yaşındaki kızı Vira ortada kalmasın diye telefon numaralarını kızının sırtına yazdı. O anne günler sonra konuştu...