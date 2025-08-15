Ben keşfettim, Icardi parlattı demişti! Simge Sağın'dan Erdem Kınay'a yanıt gecikmedi...

Ancak Kınay'ın "Simge'ye ilk dokunan ve keşfeden benim ama patlatan Icardi" sözleri, Sağın'ın sabrını taşırdı. Bu sözler kendisine sorulduğunda ünlü şarkıcı, bu kez önceki gibi yumuşatmadı ve net bir yanıt verdi.