Ben Fero'nun eski halini görenler şoke oldu! İnanılmaz bir değişim

Rap müzik dünyasının son zamanlarda çok konuşulan isimlerinden olan Ben Fero, son yaptığı şarkı olan Demet Akalın'ın şarkısı ile müzik listelerini alt üst etmişti. Akalın sayesinde kazancını da 6 katına çıkartan Fero, şimdi de eski hali ile adından söz ettiriyor.