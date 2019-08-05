Ben Fero kucak dansı videosu sansürsüz yayınladı ortalık karıştı

Gerçek adı Ferhat Yılmaz olan ve aslen Almanyalı olan Ben Fero'ya en büyük tepki ise yine takipçilerinden geldi. Siyahı bir hayranına kucak dansı yaptıran ve rezil görüntüleri sansürsüz bir şekilde yayınlayan Ben Fero tepkilerin hedefi oldu.