Ben Fero Demet Akalın'la rekor kırdı! YouTube'da milyonlarca izlenme

Sevilen rapçi Ben Fero, Demet Akalın şarkısıyla sosyal medyayı salladı. Kısa zamanda yüzbinlerce kişi tarafından izlenen Ben Fero - Demet Akalın şarkısında bomba isimler de oynadı. Dakikalar içinde Youtube'da yüzbinlerce kişi tarafından izlenen klip uzun süre çok konuşulacak gibi görünüyor.