Ben Fero Demet Akalın'dan sonra kazancını 6 katına çıkardı! Kazancı dudak uçuklatıyor!
Demet Akalın'ın şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Ben Fero, sahne fiyatını geçen seneye göre 6 kat arttırdı. Ben Fero'nun kazancı dudak uçuklatıyor.
Demet Akalın'ın şarkısıyla izlenme rekorları kıran Ben Fero, son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. 28 Yaşındaki genç şarkıcının son klibinde hem Demet Akalın hem de Pascal Nouma yer almış ve klibin izlenmesi kısa sürede 3 milyonu aşmıştı.
Bilindiği üzere Ben Fero, kısa süre önce çıkardığı Biladerim İçin ve 3,2,1 gibi şarkılarla rap dünyasına giriş yapmış, yayınlanan albümü, bir hafta sonra Spotify'da tüm zamanların Türkiye haftalık dinlenme rekorunun sahibi olmuştu.
Genç şarkıcı Ben Fero, bu başarılarının ardından kazancını geçen seneye göre 6 kat arttırdı. Geçtiğimiz sene sahne ücreti 20 bin TL olan Ben Fero, bu sene her bir sahnesinden 120 bin TL kazanıyor.
'Orman Kanunları' adlı albümüyle dikkat çeken Ben Fero, Bodrum'da sahne alacak. Şarkıcıyı yaklaşık 2 bin kişinin dinlemesi bekleniyor.