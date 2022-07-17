'Ben diyet yapamıyorum' diyenler buraya! 1 haftada 5 kilo verdiren karpuz diyetiyle hızlıca zayıflayın

Mevsimine uygun beslenmenin sağlık açısından yararlı olduğunu savunan uzmanlar, özellikle de diyet yapacak kişiler için doğru beslenmenin önemini vurguluyor. Peynirin yanında tüketildiği zaman enfes bir tat oluşturan karpuzu sizde diyet yaparken yiyebilirsiniz.