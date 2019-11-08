'Ben de otistiğim!' Mehmet Ali Alabora'nın eşi Pınar Öğün'den otizm itirafı
Mehmet Ali Alabora'nın kendisi gibi oyuncu olan eşi Pınar Öğün, otizm itirafında bulundu.
Türkiye'nin gündemine oturan Aksaray'daki Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmesi ve öğrencileri yuhalaması üzerine birçok kişi sosyal medyadan tepki gösterirken Mehmet Ali Alabora'nın eşi Pınar Öğün, otizm itirafıyla tepki gösterdi.
Bir dönem Türkan dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Öğün, sosyal medya hesabından otistik olduğunu açıklayarak tepkisini ortaya koydu. Aksaray'da velilerin, otizmli çocukları yuhalamasını ise sert bir dille eleştirdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Pınar Öğün, ''Ben otistiğim. 36 yıldır otistik olarak yaşamaya çalışıyorum. Yani o çocuklar benim! Otizm kolay değil. Hele bi de çocuk olmak hiç kolay değil. Sevgisizliğinizden ve duyarsızlığınızdan bıktım'' diyerek kendisinin de otizmli olduğunu itiraf etti.
Bir takipçisinin 'Bu gerçekse siz otistiklerin ne kadar başarılı olabileceğinin de kanıtısınız o zaman' cevabı üzerine Öğün, 'Teşekkür ederim. Otizm çok geniş bir spektrum ve ben de spektrumdayım' dedi.