'Ben de otistiğim!' Mehmet Ali Alabora'nın eşi Pınar Öğün'den otizm itirafı

Twitter hesabından açıklama yapan Pınar Öğün, ''Ben otistiğim. 36 yıldır otistik olarak yaşamaya çalışıyorum. Yani o çocuklar benim! Otizm kolay değil. Hele bi de çocuk olmak hiç kolay değil. Sevgisizliğinizden ve duyarsızlığınızdan bıktım'' diyerek kendisinin de otizmli olduğunu itiraf etti.