Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılıp boşanan ünlüler kervanına yeni bir çift katıldı

Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılıp boşanan ünlüler kervanına yeni bir çift katıldı

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten; evliliklerini anlaşmalı olarak bitireceklerini, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu açıkladılar.

Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılıp boşanan ünlüler kervanına yeni bir çift katıldı - Sayfa 1

Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılan ünlüler tek tek boşanıyor. Geçtiğimiz gün evliliklerini anlaşmalı olarak bitireceklerini açıklayan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan 10'uncu ünlü çift oldu.

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Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılıp boşanan ünlüler kervanına yeni bir çift katıldı - Sayfa 2

Uraz Kaygılaroğlu-Melis İşiten

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten geçtiğimiz günlerde boşanma kararını aldıklarını duyurmuştu. Ünlü çift boşanma nedenlerinin görüş ayrılıkları olduğunu belirtti. 2014 yılında evlenen çift, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan ünlü çiftlere isimlerini yazdırmış oldu

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Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılıp boşanan ünlüler kervanına yeni bir çift katıldı - Sayfa 3

Bekir Aksoy ve Derya Çavuşoğlu

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Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılıp boşanan ünlüler kervanına yeni bir çift katıldı - Sayfa 4

Gamze Topuz-Ümit Kantarcılar

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