Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılıp boşanan ünlüler kervanına yeni bir çift katıldı

Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılan ünlüler tek tek boşanıyor. Geçtiğimiz gün evliliklerini anlaşmalı olarak bitireceklerini açıklayan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan 10'uncu ünlü çift oldu.