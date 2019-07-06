Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılıp boşanan ünlüler kervanına yeni bir çift katıldı
Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten; evliliklerini anlaşmalı olarak bitireceklerini, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu açıkladılar.
Ben Bilmem Eşim Bilir'e katılan ünlüler tek tek boşanıyor. Geçtiğimiz gün evliliklerini anlaşmalı olarak bitireceklerini açıklayan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan 10'uncu ünlü çift oldu.
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Uraz Kaygılaroğlu-Melis İşiten
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten geçtiğimiz günlerde boşanma kararını aldıklarını duyurmuştu. Ünlü çift boşanma nedenlerinin görüş ayrılıkları olduğunu belirtti. 2014 yılında evlenen çift, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılıp da boşanan ünlü çiftlere isimlerini yazdırmış oldu
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Bekir Aksoy ve Derya Çavuşoğlu
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Gamze Topuz-Ümit Kantarcılar
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