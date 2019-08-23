Bella Thorne milyonlarca beğeni aldı! Üstsüz fotoğrafları olay oldu
Sosyal medyada 21 milyon takipçisi olan ABD'li aktris, şarkıcı ve dansçı Bella Thorne çıplak fotoğraflarıyla konuşuluyor. Thorne Instagram hesabından üstsüz fotoğraflarını paylaştı olay oldu.
Geçtiğimiz aylarda bir hackerın kendisini çıplak fotoğraflarını sızdırmakla tehdit etmesinin ardından söz konusu kareleri kendi hesabından yayınlayarak gündeme gelen Bella Thorne, üstsüz pozlarına yenilerini ekledi. Thorne, pozlarıyla yeniden gündeme oturdu.
21 yaşındaki Throne, 21 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geçtiğimiz gün onlarca üstsüz yatak pozu paylaştı. Paylaşımların her birine 1 milyonu aşkın beğeni geldi.
Berbat hissediyorum: Öte yandan Thorne tehdit edilmesini, “Son 24 saattir kendi çıplak fotoğraflarımla tehdit ediliyorum. Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum. Birinin, sadece özel bir insanın görmesini isteyeceğim bir şeyi benden aldığını hissediyorum” sözleriyle açıklamıştı.
Peki Bella Thorne kimdir?: Bella Thorne (d. 8 Ekim 1997), Amerikan aktris, şarkıcı ve dansçıdır. Thorne'un en iyi bilinen rolü başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolüdür.