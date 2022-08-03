Bella Hadid yatağına uzandı iç çamaşırlarıyla poz verdi! Cüretkar pozlarıyla büyüledi

Dünyanın en gözde modellerinden olan Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Sosyal medya hesabından iç çamaşırlı pozlarını hayranlarıyla paylaşan Bella Hadid herkesi büyüledi. Ünlü modelin fotoğrafları kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.