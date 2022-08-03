Bella Hadid yatağına uzandı iç çamaşırlarıyla poz verdi! Cüretkar pozlarıyla büyüledi
Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid pozlarıyla gündem oldu. Sosyal medyayı sık kullanan Hadid yatağında verdiği iç çamaşırlı ayna pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulu.
Dünyanın en gözde modellerinden olan Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Sosyal medya hesabından iç çamaşırlı pozlarını hayranlarıyla paylaşan Bella Hadid herkesi büyüledi. Ünlü modelin fotoğrafları kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.
16 yaşından beri modellik yapan, güzelliği ve fiziği ile herkesi büyüleyen Bella Hadid attığı her adımda adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ne yapsa moda olan 25 yaşındaki güzel model son paylaşımıyla adeta yürek hoplattı.
Geçtiğimiz günlerde göğüslerini elleriyle kapatarak çıplak ayna poz veren ve olay olan Hadid yine bir ayna pozu vererek herkesi mest etti.