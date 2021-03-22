Bella Hadid ve Gigi Hadid'in Müslüman olan babası Ayasofya'da namaz kıldı

Türkiye'nin muhteşem bir ülke olduğunu söyleyen Hadid, şunları dile getirdi:

"Türkiye'yi çok seviyorum. Yemeklerine bayılıyorum. O kozmopolit atmosferi yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manzara inanılmaz. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim.