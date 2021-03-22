Bella Hadid ve Gigi Hadid'in Müslüman olan babası Ayasofya'da namaz kıldı
Dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Gigi Hadid'in milyarder babaları Mohammed Hadid, Türkiye'ye geldi. Ayasofya'da namaz kıldı.
Türkiye'ye gelen Mohamed Hadid Sultanahmet'te bir otele yerleşti. Ayasofya ve Sultanahmet Cami'nde namaz kaldı. Hadid'e gezisinde Evrim Kırmızıtaş Başaran, Ömer Faruk Başaran, iş adamı Hüseyin Çelik ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç eşlik etti. Bol bol fotoğraf çekilen Hadid, camilerin mimarisi ve tarihi hakkında bilgi aldı.
Milyarder iş adamı Mohammed Hadid geziden önce kaldığı otelde basına açıklamalarda bulundu. Yıllardan beri Türkiye'ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye'nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söyledi. İskenderun'da da bir süre kaldığını dile getiren Hadid, Türkiye'ye 20. kez geldiğini ifade etti.
Türkiye'nin muhteşem bir ülke olduğunu söyleyen Hadid, şunları dile getirdi:
"Türkiye'yi çok seviyorum. Yemeklerine bayılıyorum. O kozmopolit atmosferi yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manzara inanılmaz. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim.
''Türkiye'nin güzel yerlerini birlikte keşfedeceğiz. Bodrum gittiğim yerlerden bir tanesiydi. Bundan sonra diğer yerlere de gitmek istiyorum.''