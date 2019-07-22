Belinde 6 yıl önce neşter ucu unutuldu! Mıknatısla buldu

Suç duyurusunda bulunmadan önce avukatı Ali Kaya ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittiğini de aktaran Süllerli, "Burada Adli Tıp Ana Bilim Dalı ve Radyoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli iki ayrı akademisyen tarafından yapılan muayenemde, cilt altında ameliyat bölgesinde 1 santimetre uzunluğunda metal yabancı bir cisim tespit edili ve rapor hazırlandı. Bana neşter ucu ve iğne kırığı olabileceğini söylediler. Büyük ihtimalle de neşter ucu olduğunu belirttiler. Tutulan rapor ve röntgen filmleri de delil olarak savcılığa verildi. Hakkımı yasal yollardan sonuna kadar arayacağım" dedi. Avukat Ali Kaya da, savcılığın soruşturma kapsamında isteyeceği raporların ardından metal parçasının çıkarılması için müvekkilinin ameliyat olacağını söyledi.