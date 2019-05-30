Belgeselde izledi, karar verdi! Türkiye'nin en büyüğü olacak
Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam'ın desteğiyle girişimci Nursen Kankotan tarafından ilçeye bağlı Akpınar köyünde 124 dönümlük alanda ipek böceği üretim dut bahçesi oluşturuldu. Bahçeye 15 bin dut fidanı dikildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal sulama desteği de verileceği öğrenilen bahçenin kapalı alanıyla birlikte yaklaşık 2 milyon liraya mal olacağı ve 150 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.
Proje fikrinin izlediği bir belgeselin ardından oluştuğunu dile getiren girişimci Nursen Kankotan, 'Orada insanların geleneksel evlerinde, küçük bir odada, kapalı bir alanda ipek böcekçiliği yaptığını ve bundan büyük bir keyif aldığını izledim. Kazanç elde ettiklerini de gördüm. Neden biz de böyle bir şey yapmayalım dedim, yola çıktık' dedi.
Kurdukları bahçe hakkında bilgi veren Kankotan, 'Burası yaklaşık 120 dönüm bir arazi. 15 bin dut fidanı var. Şu anda fidanlar aşısız. Bir yıl sonra ipek böcekçiliğine yönelik türde aşılanıp yaprak veriminin yüksek olması sağlanacak. Aynı zamanda burada bir de 2 bin 500 metrekarelik kapalı alan yapacağız. İpek böceklerini o alanda besleyeceğiz' ifadelerini kullandı.
Bahçeyi steril bir ortam sağlamak adına dağlık alana yaptıklarına değinen Kankotan, 'Çünkü ipek böcekleri sigara, parfüm kokusu da dahil bütün yapay kokulardan etkilenen canlı. O nedenle tarım ilaçlarından, egzozdan uzak bir alan belirledik. Bir yıl sonra bu ağaçlar bize yaprak vermeye başlayacak.
Fakat maksimum verime ulaşmamız beş yılı bulacak. Maksimum verime ulaştığımızda burada yaklaşık 280 kutuyla ipek böceği besleyebileceğiz, koza elde edeceğiz. O da Türkiye'nin en büyük kapama dut bahçesi olacak. Buradaki üretim Türkiye'nin koza üretiminin yüzde 8'ine tekabül edecek' diye konuştu