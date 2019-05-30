Belgeselde izledi, karar verdi! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Proje fikrinin izlediği bir belgeselin ardından oluştuğunu dile getiren girişimci Nursen Kankotan, 'Orada insanların geleneksel evlerinde, küçük bir odada, kapalı bir alanda ipek böcekçiliği yaptığını ve bundan büyük bir keyif aldığını izledim. Kazanç elde ettiklerini de gördüm. Neden biz de böyle bir şey yapmayalım dedim, yola çıktık' dedi.