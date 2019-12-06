Belediyelerin kar atışması herkesi güldürdü! Biz de başladık kanka

Kaldırımlarımızı temizledik

Niğde Belediyesi, "Dostlar, düşüp yaralanmayın diye kaldırımlarımızı temizledik. Komşu, biz kış temizliğine başladık. Ya sen başladın mı Nevşehir Belediyesi?" paylaşımıyla Nevşehir Belediyesini de etiketledi.