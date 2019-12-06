Belediyelerin kar atışması herkesi güldürdü! Biz de başladık kanka
Sivas, Erzurum, Nevşehir, Niğde ve Rize'de belediyelerin sosyal medya hesaplarında yaşanan "soğuk hava ve kar atışmasını" okuyan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.
Kasım ayında sıcaklıklar devam edecek derken, aniden bastıran soğuk hava belediyeleri alarma geçirdi.Kış mevsimini ağır yaşayan illerde belediye ekipleri sokağa çıktı, kar yağışı alan yerleri vatandaşların sağlığı için temizledi. İl belediyelerinin bu çalışmaları sosyal medyada da eğlenceli hale dönüştü.
Kar ve soğuk atışması
Sivas, Erzurum, Nevşehir, Niğde ve Rize belediyelerinin sosyal medya hesaplarında soğuk hava ve karla ilgili paylaşımları okuyucuları gülümsetti.
Kaldırımlarımızı temizledik
Niğde Belediyesi, "Dostlar, düşüp yaralanmayın diye kaldırımlarımızı temizledik. Komşu, biz kış temizliğine başladık. Ya sen başladın mı Nevşehir Belediyesi?" paylaşımıyla Nevşehir Belediyesini de etiketledi.
Temizliği hiç bırakmadık
Nevşehir Belediyesi ise Niğde Belediyesine cevaben, "Kış temizliğine biz de başladık kanka. Gece boyunca kar yağdı. Temizliği hiç bırakmadık. Sende durumlar nedir Sivas Belediyesi?" paylaşımında bulundu.