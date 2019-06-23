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Belediyelerin İstanbul seçimleri için attığı tweetler sosyal medyayı salladı

Belediyelerin İstanbul seçimleri için attığı tweetler sosyal medyayı salladı

Çeşitli il ve ilçe belediyelerin Twitter hesapları, İstanbul seçimleri ile ilgili attığı tweetlerle sosyal medyayı kırıp geçirdi. İşte Twitter'da atılan son yılların en keyifli tweetleri...

Belediyelerin İstanbul seçimleri için attığı tweetler sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Sandıkların kapanmasının ardından İstanbul Belediye Başkanı belli oluyor. Ancak Twitter, çeşitli belediyelerin attığı tweetlerle sallanıyor. Nevşehir Belediyesi’nin Bir yıldırım düşme fotoğrafıyla birlikte  ‘Burada Yıldırım çarptı size doğru geliyor’ notunu paylaşması Twitter’da belediyelerin katıldığı bir atışmaya döndü.

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Belediyelerin İstanbul seçimleri için attığı tweetler sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Nevşehir Belediyesi’nin mesajına kayıtsız kalmayan Bilecik belediyesi, Artvin’in Borçka Belediyesi, Datça Belediyesi, Çaycuma Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Bodrum Belediyesi birbirinden komik mesajlar paylaştı. İşte o tweetler:

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
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Belediyelerin İstanbul seçimleri için attığı tweetler sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Bilecik Belediyesi

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Belediyelerin İstanbul seçimleri için attığı tweetler sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Borçka Belediyesi

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