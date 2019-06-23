Belediyelerin İstanbul seçimleri için attığı tweetler sosyal medyayı salladı

Sandıkların kapanmasının ardından İstanbul Belediye Başkanı belli oluyor. Ancak Twitter, çeşitli belediyelerin attığı tweetlerle sallanıyor. Nevşehir Belediyesi’nin Bir yıldırım düşme fotoğrafıyla birlikte ‘Burada Yıldırım çarptı size doğru geliyor’ notunu paylaşması Twitter’da belediyelerin katıldığı bir atışmaya döndü.