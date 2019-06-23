Belediyelerin İstanbul seçimleri için attığı tweetler sosyal medyayı salladı
Çeşitli il ve ilçe belediyelerin Twitter hesapları, İstanbul seçimleri ile ilgili attığı tweetlerle sosyal medyayı kırıp geçirdi. İşte Twitter'da atılan son yılların en keyifli tweetleri...
Sandıkların kapanmasının ardından İstanbul Belediye Başkanı belli oluyor. Ancak Twitter, çeşitli belediyelerin attığı tweetlerle sallanıyor. Nevşehir Belediyesi’nin Bir yıldırım düşme fotoğrafıyla birlikte ‘Burada Yıldırım çarptı size doğru geliyor’ notunu paylaşması Twitter’da belediyelerin katıldığı bir atışmaya döndü.
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Nevşehir Belediyesi’nin mesajına kayıtsız kalmayan Bilecik belediyesi, Artvin’in Borçka Belediyesi, Datça Belediyesi, Çaycuma Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Bodrum Belediyesi birbirinden komik mesajlar paylaştı. İşte o tweetler:
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Bilecik Belediyesi
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Borçka Belediyesi
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