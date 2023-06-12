Belediye Başkanlığı'ndan alınan Alman Enişte, Türk eşinden boşanıyor! Zübeyde'nin kıyak maaşı...
ALMANYA'da Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann, Türk eşi Zübeyde’ye "kıyak maaş bağlattığı“ iddiasıyla görevden alınmıştı. Koltuğu kaybeden Alman enişte, Türk eşi'nden boşanıyor.
Almanya’nın finans merkezi Frankfurt'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, kendini başkanlıktan eden Türk eşi Zübeyde Temizel'den (37) boşanıyor.
Türk Zübeyde yuva eğitmeniydi
Yuva eğitmeni olan eşi Zübeyde'nin, eşinin makamını kullanarak yüksek maaş bağlatması ve özel araç alması yüzünden, “eşine kıyak geçmekle” suçlanan Feldmann, siyaset dünyasında çok tepki çekmişti.
Halk oyuyla görevden alındı
Uzun süre görevden ayrılmamakta direnen Feldmann, sonunda kendi partisinin de desteğini çekmesinin ardından, Frankfurtluların oyuyla görevinden alınmıştı. Bu da Frankfurt tarihinde bir ilk olmuştu.
2016 yılında evlendiği, kendisinden 27 yaş küçük Zübeyde'den biri kızı olan Feldmann, 2021 yılından itibaren de evleri ayırmıştı.