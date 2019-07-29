Belediye başkanının oğlu ayırdı ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol gözaltına alındı

Gürültü nedeniyle uyarıldıkları için: Yeni Asır'ın haberine göre Olay, gece geç saatlerde Ula'nın turistik Akyaka beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahadır Kılınç isminde bir vatandaş, ruhsatsız olduğu için kapalı olan restoranının önünde otururken, yan restoranda aralarında İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu grubu, gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı.