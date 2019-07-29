Belediye başkanının oğlu ayırdı ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol gözaltına alındı
Adı daha önce pek çok olaya karışan İbrahim Çelikkol, İzmir'de dahil olduğu bir kavga sebebiyle gözaltına alındı. Ula eski Belediye Başkanı İsmail Akkaya ise, olay yerinde bulunan oğlu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı.
Son olarak Kanal D'de yayınlanan ve başrolünü Kerem Bürsin'le paylaştığı Muhteşem İkili dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol, tatil nedeniyle gittiği İzmir'de olaya karışınca yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu, karıştığı kavgaya jandarmanın müdahalesi sonucu bir gününü nezarethanede geçirdi.
İzmir Akyaka’da 6 arkadaşıyla bir kişiyi darp ettiği söylenen İbrahim Çelikkol'un alkollü olduğu da öğrenildi. Olayın ardından geçmiş dönemde ULA Belediye Başkanlığı yapan İsmail Akkaya, olayın kendileriyle ilgisinin olmadığını söyledi.
Gürültü nedeniyle uyarıldıkları için: Yeni Asır'ın haberine göre Olay, gece geç saatlerde Ula'nın turistik Akyaka beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahadır Kılınç isminde bir vatandaş, ruhsatsız olduğu için kapalı olan restoranının önünde otururken, yan restoranda aralarında İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu grubu, gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı.
Darp ettiler: Alkollü oldukları öğrenilen İbrahim Çelikkol ve arkadaşlarının, Kılınç'ı darp ettiği ve çevredekilerin mücadelesi sonucu ayrıldıkları söylendi.