Belediye başkanının genelevleri kapatma önerisi olay oldu.

Seks işçilerinin kurduğu bir başka dernek olan Proud'un sözcüsü Foxxy, belediye başkanının, genelevleri kapatma önerisine biraz alaycı yaklaşarak, "Hayata olmaz" yanıtını verdi. Kendisi de halen seks işçiliği yapan Foxxy, Amsterdam'da yayımlanan Het Parool gazetesine yaptığı açıklamada, taşınma ya da kapatmanın çözüm olamayacağını savundu.