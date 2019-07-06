Belediye başkanının genelevleri kapatma önerisi olay oldu.
Hollanda'da Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanı Femke Halsema'nın, Red Light District (Kırmızı Fener Sokağı) ve çevresindeki genelevleri kapatma önerisi ülkede gündem oldu
Ülkedeki en büyük sol parti olan Yeşil Sol'un eski lideri olan Belediye Başkanı Halsema, insan kaçakçılığı ve kadın sömrüsünü önlemek amacıyla 4 öneri sundu. Çarşamba günü açıklanan öneriler;
Red Light District'teki genelevlerin vitrinlerinin kapatılması
Genelevlerin başka bir bölgeye taşınması
Genelevlerin tamamen kapatılması
Seks işçilerine verilen lisans sayısının arttırılmasından oluşuyor
Araştırmaya katılan 170 seks işçisinin yüzde 90'ı, Red Light District'te kalıp, burada çalışmak istediğini söylüyor. Seks işçileri, Red Light District'te daha fazla vitrin açılmasını istiyor.
Seks işçilerinin kurduğu bir başka dernek olan Proud'un sözcüsü Foxxy, belediye başkanının, genelevleri kapatma önerisine biraz alaycı yaklaşarak, "Hayata olmaz" yanıtını verdi. Kendisi de halen seks işçiliği yapan Foxxy, Amsterdam'da yayımlanan Het Parool gazetesine yaptığı açıklamada, taşınma ya da kapatmanın çözüm olamayacağını savundu.
"Ondernemersverenigu Oudezijds Achterburgwal" adlı girişimci örgütünün başkanı Cor van Dijk ise önceki düzenlemeler çerçevesinde, birçok evin kapatıldığını anımsatıyor. Kapatılan vitrinlerin, genellikle müşterinin gözlerden uzak, rahatça girip gözden uzak olan ara sokaklarda bulunduğuna dikkat çeken van Dijk'a göre de genelevleri kapatmak çözüm değil.