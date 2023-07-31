Belediye Başkanından Manay Gölü uyarısı! "Tüm yetkilileri göreve davet ediyorum"
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı, DSİ tarafından kurutulan Manay Gölü hakkında çağrıda bulundu. Manay mahallesinin gölete ihtiyacı olduğunu söyleyen belediye başkanı yetkilileri göreve davet etti.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu Muratapşa’da yaşayan çok sayda kişinin yaylası ve aynı zamanda doğup büyüdüğü topraklar olan Korkuteli ilçesinin Manay ve Osmankalfalar mahallelerini ziyaret etti.
Başkan Uysal, Manay’da kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelirken gündem, 1750 hektarlık kısmı Burdur’da, 4 bin hektarlık kısmı ise Antalya’da bulunan ve 1950-1965 yılları arasında DSİ tarafından kurutulan Manay Gölü sonrası bölgenin ikliminde yaşanan değişim oldu
"Hey şey değişti"
Mahalleli, Tekeli Yaylası’nın en yüksek noktasında yer alan ve bir dönem sandallarla gezdikleri gölün kurutulması sonrası yağışların azaldığını, verimin düştüğünü ve kuraklığını baş gösterdiğini anlattı.
Başkan Uysal ise insanoğlunun doğayla ilişkilerinde uzun vadeli düşünmesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Uysal, “Manay Mahallemizin gölede ihtiyacı var. Tüm yetkilileri göreve davet ediyorum” dedi.