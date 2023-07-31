Belediye Başkanından Manay Gölü uyarısı! "Tüm yetkilileri göreve davet ediyorum"

Başkan Uysal, Manay’da kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelirken gündem, 1750 hektarlık kısmı Burdur’da, 4 bin hektarlık kısmı ise Antalya’da bulunan ve 1950-1965 yılları arasında DSİ tarafından kurutulan Manay Gölü sonrası bölgenin ikliminde yaşanan değişim oldu