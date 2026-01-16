Belediye Başkanı sevgilisi ile tatile gitmişti! Sevcan Orhan'a o tatil soruldu

"TALİHSİZ ZAMANDA GİTTİK"

Snob Magazin'de yer alan habere göre tatil görüntülerinin, belediyede maaş krizi yaşandığı döneme denk gelmesi nedeniyle gelen eleştiriler hakkında konuşan Orhan, zamanlamanın yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirtti. Orhan, 25 yıldır çalıştığını vurgulayarak tatili kendi imkânlarıyla yaptığını ifade etti.