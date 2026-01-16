BIST 12.545
Belediye Başkanı sevgilisi ile tatile gitmişti! Sevcan Orhan'a o tatil soruldu

Maaşlarını alamadıkları için eylem kararı alan işçiler gündemdeyken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la Phuket tatiline giden türkücü Sevcan Orhan, Duman'la aşk yaşadığını açıkladı.

Belediye Başkanı sevgilisi ile tatile gitmişti! Sevcan Orhan'a o tatil soruldu

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la Phuket tatiline giden türkücü Sevcan Orhan, Duman'la aşk yaşadığını açıkladı. Tatil çokça eleştirilirken Orhan "Zamanlama talihsiz" diyerek masrafların paylaşıldığını savundu.

Belediye Başkanı sevgilisi ile tatile gitmişti! Sevcan Orhan'a o tatil soruldu

Buca Belediyesi'nde temizlik işçilerinin yılbaşı öncesi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı aldığı süreçte, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ünlü türkücü Sevcan Orhan'la Phuket tatilinde görüntülenmesi tartışma yarattı. Orhan, ilişki iddialarını doğrularken eleştirilere de yanıt verdi.

Belediye Başkanı sevgilisi ile tatile gitmişti! Sevcan Orhan'a o tatil soruldu

AŞKNI DOĞRULADI

Ünlü türkücü Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la birliktelik yaşadığı yönündeki iddialara "Evet" yanıtını verdi. Orhan, "Güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde" sözleriyle ilişkiyi kabul etti.

Belediye Başkanı sevgilisi ile tatile gitmişti! Sevcan Orhan'a o tatil soruldu

"TALİHSİZ ZAMANDA GİTTİK"

Snob Magazin'de yer alan habere göre tatil görüntülerinin, belediyede maaş krizi yaşandığı döneme denk gelmesi nedeniyle gelen eleştiriler hakkında konuşan Orhan, zamanlamanın yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirtti. Orhan, 25 yıldır çalıştığını vurgulayarak tatili kendi imkânlarıyla yaptığını ifade etti.

