Belediye Başkanı sevgilisi ile tatile gitmişti! Sevcan Orhan'a o tatil soruldu

Buca Belediyesi'nde temizlik işçilerinin yılbaşı öncesi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı aldığı süreçte, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ünlü türkücü Sevcan Orhan'la Phuket tatilinde görüntülenmesi tartışma yarattı. Orhan, ilişki iddialarını doğrularken eleştirilere de yanıt verdi.
AŞKNI DOĞRULADI
Ünlü türkücü Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la birliktelik yaşadığı yönündeki iddialara "Evet" yanıtını verdi. Orhan, "Güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde" sözleriyle ilişkiyi kabul etti.
"TALİHSİZ ZAMANDA GİTTİK"
Snob Magazin'de yer alan habere göre tatil görüntülerinin, belediyede maaş krizi yaşandığı döneme denk gelmesi nedeniyle gelen eleştiriler hakkında konuşan Orhan, zamanlamanın yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirtti. Orhan, 25 yıldır çalıştığını vurgulayarak tatili kendi imkânlarıyla yaptığını ifade etti.