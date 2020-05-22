Belçim Bilgin'in peçeli paylaşımı olay oldu! Mezdeke'ye benzetildi
Belçim Bilgin, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Belçim Bilgin, paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu.
Uzun bir aranın ardından Hekimoğlu dizisiyle ekranlara geri dönen başarılı oyuncu Belçim Bilgin, karantina günlerinde sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Bilgin'in son paylaşımı ise hayranlarını oldukça şaşırttı.
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Belçim Bilgin, Instagram hesabından peçeli bir fotoğrafını paylaştı. Bazı takipçileri, Belçim Bilgin'i, sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın'a bazıları da Mezdeke grubunun dansözlerine benzetti. Bilgin’in karesine yorum yağdı.
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Bilgin'in yakın arkadaşı Beren Saat ise, peçeli fotoğraf karesine kalpli emojilerle yorum yaptı.
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Başarılı şarkıcı Ceylan Ertem ise Belçim Bilgin'in peçesini çok beğendiğini söyleyerek şu yorumu yaptı:
''Bu yüz takısı nereden acaba, muhteşemmiş''
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