Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan için şaşırtan itiraf

Behzat Ç.'nin yanı sıra birkaç yapım işi ile daha uğraştığını söyleyen Bilgin, "Yılmaz Erdoğan’a rakip olur musunuz?" sorusuna, "Rakip değil, ben onun yanında yetiştim. Onunla çalıştığım için iyi bir şeyler yapabilirim" yanıtını verdi.