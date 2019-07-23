Belçim Bilgin yeni imajıyla şaşırttı! Sarı saçlarıyla Sıla'ya benzerliği dikkat çekti

6 Yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönmesine yalnızca 2 gün kalan Behzat Ç'nin yeni oyuncusu Belçim Bilgin, kariyerinde bir ilki gerçekleştirerek Big Bloom Şirketi ile yapımcılık şirketini kurmuş ve yeni mesleği yapımcılık ile gündeme gelmişti ki Bilgin'in yeni imajı olay oldu.