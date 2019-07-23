Belçim Bilgin yeni imajıyla şaşırttı! Sarı saçlarıyla Sıla'ya benzerliği dikkat çekti
Son zamanlarda yeni mesleği yapımcılık ile gündeme gelen Belçim Bilgin, yeni bir projesi için imaj değişikliğine giderek saçlarını sarı yaptı. Bilgin'in sarı hali şarkıcı Sıla'ya benzetildi.
6 Yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönmesine yalnızca 2 gün kalan Behzat Ç'nin yeni oyuncusu Belçim Bilgin, kariyerinde bir ilki gerçekleştirerek Big Bloom Şirketi ile yapımcılık şirketini kurmuş ve yeni mesleği yapımcılık ile gündeme gelmişti ki Bilgin'in yeni imajı olay oldu.
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Sosyal medya hesabı Instagram'da yeni bir proje için bir video paylaşan Belçim Bilgin, takipçilerini şaşırttı. Bilgin, yeni projesi için imaj değişikliği yaptırdı. Bilgin, saçlarını sarı yaptırarak herkesi şaşırttı.
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Yeni imajı sarı saçlarıyla ortaya çıkan Belçim Bilgin'in bu haliyle şarkıcı Sıla'ya benzerliği dikkat çekti.
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Yeni halini ilk kez sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşan Bilgin, takipçilerinden tam not aldı.
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