Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan boşanmıştı! Eski eşe öpücüklü mesaj!

Yeniköy'deki bir balıkçı çıkışı görüntülenen Yılmaz Erdoğan, muhabirlerin "Belçim Hanım'la Çağlayan Adliyesi'nde boşandığınız doğru mu?'' sorusuna ''Haber doğru da adliye yanlış'' karşılığını vermiş ve ardından da "Sevgi ve saygı dolu bir şekilde bitti. Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" açıklamasını yapmıştı.