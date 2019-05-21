Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan boşanmıştı! Eski eşe öpücüklü mesaj!
Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan, 12 senelik evliliklerini boşanma kararı alarak sonlandırmıştı. Bilgin'den şaşırtan bir hamle geldi.
Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan çifti, geçtiğimiz sene sonuna doğru anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Adalar Adliyesi'nde gerçekleşen boşanma davasının haberini ilk duyuran ise Yılmaz Erdoğan olmuştu. Erdoğan, sevgi ve saygı dolu bir şekilde sonlandırdıklarını söylemişti.
Yeniköy'deki bir balıkçı çıkışı görüntülenen Yılmaz Erdoğan, muhabirlerin "Belçim Hanım'la Çağlayan Adliyesi'nde boşandığınız doğru mu?'' sorusuna ''Haber doğru da adliye yanlış'' karşılığını vermiş ve ardından da "Sevgi ve saygı dolu bir şekilde bitti. Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" açıklamasını yapmıştı.
Belçim Bilgin'den ise bugün çok şaşırtıcı bir hamle geldi. Bilgin, Yılmaz Erdoğan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa yorum olarak öpücük emojisi koydu.
Bilgin'in bu şaşırtan hamlesi ise akıllara Yılmaz Erdoğan'ı unutamadı mı sorusunu getirdi.