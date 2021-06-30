Belçim Bilgin sevgilisiyle dudak dudağa... New York'ta aşka geldi!
Belçim Bilgin ile Alfredo Di Blasio dudak dudağa... Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, bir yıldır aşk yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile New York’ta dudak dudağa öpüştüğü fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
Yılmaz Erdoğan ile kendisi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin, 12 yıllık evliliklerini 2018 yılında dostça bitirmişti. Bilgin, boşanmasının ardından yapımcı Alfredo Di Blasio ile aşk yaşamaya başladı. Belçim Bilgin, bir yıldır aşk yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile New York'ta bir araya geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisini öptüğü fotoğrafı, "Aşk daima kazanır" notuyla Instagram'dan paylaştı
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile New York'ta buluşan 38 yaşındaki Belçim Bilgin, aşka geldi. Ünlü oyuncu, Alfredo Di Blasio ile dudak dudağa çekilen fotoğrafını, "Aşk daima kazanır" ifadeleriyle Instagram hesabından yayınladı. Bilgin'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Evleri için dekorasyon alışverişi yapan ikiliden Bilgin, muhabirlerle sohbet etmişti.
Ünlü oyuncu, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Gün geçtikçe de süreç biraz daha zorlaşıyor. Biz de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilerek bugün erken saatte alışverişe çıkmak istedik, sakin olur diye. Zaruri bir durum olduğu için önlemlerimizi alıp, çift maske takıp, hızla alışverişimizi tamamladık" açıklamasını yapmıştı.