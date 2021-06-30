Belçim Bilgin sevgilisiyle dudak dudağa... New York'ta aşka geldi!

Ünlü oyuncu, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Gün geçtikçe de süreç biraz daha zorlaşıyor. Biz de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilerek bugün erken saatte alışverişe çıkmak istedik, sakin olur diye. Zaruri bir durum olduğu için önlemlerimizi alıp, çift maske takıp, hızla alışverişimizi tamamladık" açıklamasını yapmıştı.