Belçim Bilgin Beren Saat DJ Maga iddialarını cevapladı Kenan Doğulu'yla sona geldi
Kenan Doğulu ile boşanma aşamasında olduğu söylenen Beren Saat, DJ Maga ile görüntülenmişti. Belçim Bilgin, ikiliyi kendisinin tanıştırdığı iddialarına cevap verdi.
Beren Saat ile Kenan Doğulu arasındaki buzlar hala erimedi. İkilinin evliliğindeki kriz bir türlü çözülemezken Dj Maga ile Beren Saat'in görüntülenmesi ise büyük olay oldu.
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2. Sayfa programının haberine göre; Son zamanlarda sık sık ayrılık haberleri ile gündemde olan çiftten Beren Saat'in bir gece kulübünde Dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile görüntülendiği iddia edilmişti.
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Maga ile Beren Saat'i ünlü oyuncunun yakın dostu Belçim Bilgin'in tanıştırdığı öne sürüldü. Belçim Bilgin, iddialara yanıt verdi.
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Bilgin, iddialar sorulunca, "Beren'in özel hayatını neden bana soruyorsunuz? Onları bulun, onlara sorun! Benim tanıştırdığımı mı yazmışlar? Hiç haberim yok. Sizden duyuyorum" açıklamasını yaptı.
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