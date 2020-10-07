Belçikalı model Anthonia Rochus sevgilisinden gördüğü şiddeti fotoğraflarla belgeledi

Rochus, eski erkek arkadaşıyla yaklaşık iki yıl önce tatilde tanıştığını, 'ilk görüşte aşık' olduğunu ve 'hemen birlikte yaşamaya başladıklarını' söyledi. Zaman ilerledikçe sevgilisinin kendisine şiddet uygulamaya başladığını belirten Rochus, 18 aylık ilişkinin sonunda çareyi polise başvurmakta bulduğunu belirtti.