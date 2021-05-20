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Belçika'da terör tehdidi oluşturan firari askeri aramak için ordu da devrede

Anadolu Ajansı
Belçika'da terör tehdidi oluşturan firari askeri aramak için ordu da devrede

Belçika'da ağır silahlarla firar eden ve terör tehdidi oluşturduğu belirtilen aşırı sağ görüşlü askeri aramak için polisin yanı sıra ordu devreye girdi. Firari askerin ortadan kaybolmadan önce 'endişe verici' mektuplar bıraktığı bildirildi.

Belçika'da terör tehdidi oluşturan firari askeri aramak için ordu da devrede

Belçika'da birliğinden anti tank roketleri ve makineli silahlar çalarak kaçan 47 yaşındaki Jürgen Conings'i bulmak için Limburg kenti yakınlarındaki ormanlık alanda operasyon yürütülüyor.

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Belçika'da terör tehdidi oluşturan firari askeri aramak için ordu da devrede

Önceki günden beri polisin sürdürdüğü operasyona ordu da katıldı.

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Belçika'da terör tehdidi oluşturan firari askeri aramak için ordu da devrede

Arama yapılan bölgeye çok sayıda asker ve askeri araç gönderildi.

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Belçika'da terör tehdidi oluşturan firari askeri aramak için ordu da devrede

Polis ve ordu, doğal park olan ormanlık alanın tüm girişlerini tuttu.

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