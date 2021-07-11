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Belçika'da doktorları çaresiz bırakan gelişme! Covid-19 tarihinde bir ilk: Çift mutasyon...

Belçika'da doktorları çaresiz bırakan gelişme! Covid-19 tarihinde bir ilk: Çift mutasyon...

Mutasyonlar ile karşımıza çıkan Koronavirüste kötü haber Belçika'dan geldi. Görülen vaka bilim insanlarını çaresiz bıraktı. İşte iç karartan gelişme...

Belçika'da doktorları çaresiz bırakan gelişme! Covid-19 tarihinde bir ilk: Çift mutasyon...

Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 4 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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Belçika'da doktorları çaresiz bırakan gelişme! Covid-19 tarihinde bir ilk: Çift mutasyon...

170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.

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Belçika'da doktorları çaresiz bırakan gelişme! Covid-19 tarihinde bir ilk: Çift mutasyon...

Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.

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Belçika'da doktorları çaresiz bırakan gelişme! Covid-19 tarihinde bir ilk: Çift mutasyon...

Ancak virüs mutasyona uğrayarak bilim dünyasını zorlamaya devam ediyor. Koronavirüs şimdiye kadar Delta, Lambda ve Delta Plus gibi pek çok varyant ile karşımız çıktı.

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