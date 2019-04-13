Belçika polisi Milli boksör Enes Refik'e işkence yaptı

Daha önce birçok kez milli sporcu olarak yurt dışında ringlere çıkan Çiftçi, polis tarafından 8 saat alıkonulduğunu söyledi. Çiftçi, “Havalimanında gri pasaportumla giriş yapmak için polisin yanına gittim. Bana bu pasaportla ülkeye giremeyeceğimi söyleyerek bir odaya aldılar. Oradan da başka bir oda ve sonrasında bir hücreye koydular. İçeride tutulduğum sürece sürekli bir soğuk, bir de sıcak havaya maruz bıraktılar. Ardından beni kafesli arabaya alıp, 1,5 saatlik mesafedeki Brüksel’e götürdüler. O gün beni orda tutup, sabah yeniden kapalı kafesli araba ile tekrar havalimanı getirip, oradan ülkeme geri gönderdiler” dedi.