Belçika Milli Takımı'nda büyük kavga! Bu takımda ne ararsan var: Aşk, aldatma, entrika....

3 ayrı küslük olayı

Almanya'da yayın yapan RTL, takım içerisinde De Bruyne ile Courtois'nın, Trossard ile Hazard'ın ve Batshuayi ile Lukaku'nun uzun süredir birbirleriyle konuşmadığını iddia etti.

Bu dargınlıklardaki en büyük sansasyon ise De Bruyne ile Courtois arasında.