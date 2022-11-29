Belçika Milli Takımı'nda büyük kavga! Bu takımda ne ararsan var: Aşk, aldatma, entrika....
Belçika Milli Takımı yıllardır "altın jenerasyon" olarak nitelendirilen isimlere sahip ancak herhangi bir başarıları yok. Yıldızlarla dolu bu kadronun başarıya uzanamama sebebi ise takım olamadıkları iddiasına bağlanıyor. Takım içerisinde küslüklerin olduğunu belirten Alman basını, olayın detaylarına yer verdi.
Dünya Kupası'nda otoritelere göre bekleneni veremeyen Belçika Milli Takımı'nda başarısızlığın kaynağı ortaya çıktı.
3 ayrı küslük olayı
Almanya'da yayın yapan RTL, takım içerisinde De Bruyne ile Courtois'nın, Trossard ile Hazard'ın ve Batshuayi ile Lukaku'nun uzun süredir birbirleriyle konuşmadığını iddia etti.
Bu dargınlıklardaki en büyük sansasyon ise De Bruyne ile Courtois arasında.
Kız meselesi
İki yıldız oyuncunun arası "kız meselesi" yüzünden açık. 2014 yılında o dönem De Bruyne ile 3 yıldır sevgili olan Caroline Lijnen, yıldız ismi takım arkadaşı Thibaut Courtois ile aldattığını itiraf etmişti.
İki oyuncu arasına bu nedenle kara kedi girmiş ve daha sonra sorunlarını çözdükleri belirtilmişti. Ancak iki oyuncunun uzun yıllardır asla birbirleriyle konuşmadıkları öğrenildi.