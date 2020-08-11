Belarus'ta sular durulmuyor! Yüzde 80 oy aldı ülke karıştı
Kuzey Doğu Avrupa'nın küçük ülkesi Belarus’ta kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto edenler, polisin müdahalesine rağmen izinsiz gösterilerini sürdürdü.
Belarus’ta kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto etmek için göstericiler yine sokaklara çıktı. Başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde dün gece izinsiz gösteriler yapan protestocular ikinci gün tekrar gösteri yapmaya başladı. Polis şehrin meydanlarında ve ana caddelerinde toplanmaya çalışan göstericileri dağıtırken, bazı bölgelerde Belarus İçişleri Bakanlığına bağlı terörle mücadelede görev yapan özel kuvvetlerin protestoculara müdahale ettiği görüldü.
Göstericileri dağıtmak için ses ve gaz bombası kullanan polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı. Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.
Brest şehrinde bazı caddelerde izinsiz gösterileri dağıtmaya çalışan güvenlik güçlerine protestocuların işaret fişeği attığı ifade edildi.
Belarus İçişleri Bakanlığı dün akşamki gösterilerde 3 binin üzerinde protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı.