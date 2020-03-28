Belaltı görüntüleri ifşa olmuştu Aslı Bekiroğlu bombası patladı!

Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisi ile hatırladığımız başarılı ve genç oyuncu Aslı Bekiroğlu zor günleri geride bıraktı. Sevgilisi Can Koçkan ile olan mahrem görüntülerinin sosyal medyada ifşa olmasının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncu yeniden kamera karşısına geçti.