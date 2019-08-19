Belalım Benim Banu Parlak ile Emrah'ı birbirine düşürdü yeni gelişme var
Şarkıcı Emrah, müziği kendisine ait olan 'Belalım Benim' şarkısına klip çeken Banu Parlak'ın klibini kaldırtınca olanlar oldu. İkili, sosyal medyada birbirlerine girdi. Banu Parlak, Emrah'a şarkının söz yazarı Şükrü Kekevi ile birlikte video çekerek isyan etti.
Banu Parlak, arabada şarkı söyleyerek çektiği kısa kliplerle ünlenmesinin ardından profesyonel olarak şarkıcılığa soyundu. Sözleri Şükrü Kekevi, müziği ise Emrah'a ait olan Belalım Benim şarkısını kendi yorumuyla söyleyerek klip çekti. Parlak'ın kısa sürede binlerce beğeni alan şarkısına ise Emrah'tan veto geldi.
Yeni şarkısı Belalım Benim'i çıkaran Banu Parlak, kısa sürede hayranlarının büyük ilgisini gördü. Ancak Parlak'ın büyük emek vererek hazırladığı yeni şarkısı gerekli izinler alınmadığı için kaldırıldı. Belalım Benim şarkısını ilk okuyan Emrah, Parlak'a ulaşarak klibi yayından kaldırttı.
Banu Parlak, klibinin kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan ''Emrah abinin talimatı ile şarkımız yayından kalkmıştır. Büyüğümüzdür sözünün üstüne söz söylemeyiz kaldırıyoruz'' diyerek duyurdu.
Parlak, bu paylaşımının altına şu sitem dolu sözleri eklemeden de duramadı: ''Paylaşan destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Daha güzel şarkılarla devam edeceğiz yılmak yok! Aynı şarkının bir dünya coverı varken bizim ki batmış göze herkesin canı sağ olsun vardır bir bildiği"