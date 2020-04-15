Bel sağlığınız için bu uyarılara çok dikkat edin yatarak okumayın!

Merdivenlerden inerken bastığınız basamaklara çok dikkat ediniz. Bazen son basamağa geldiğinizi sandığınızda bir basamak daha vardır ve siz farkında olmadan tüm vücudunuzla aşağıya doğru düşersiniz. İşte bu çok tehlikeli bir harekettir ve bundan kesinlikle kaçınınız.