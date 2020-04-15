Bel sağlığınız için bu uyarılara çok dikkat edin yatarak okumayın!
Bel sağlığı ve bel ağrılarından korunmak için günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.İşte belinizin sağlığı için yapmamanız gereken şeyler!
Eşya kaldırırken dizlerinizi bükün
Yanlış pozisyonda yük kaldırmak belde rahatsızlığa sebep olan hatalı davranışların başında geliyor. Yerden bir eşya alacağınız zaman, dizlerinizi bükerek yere çömelin ve eşyayı bu pozisyonda kaldırın.
Beliniz geriye doğru eğilmiş vaziyetteyken sırtınıza ağırlık yüklemeyiniz. Mutlaka yüklemeniz gerekiyorsa dizleriniz biraz kırılmalı ve vücudunuz öne doğru hafif eğik olmalıdır.
Belinizi döndürmeyin
Özellikle arabada, arkaya dönüp oradan bir şey almak bel ağrısına sebep olabiliyor. Omurganın dönerek hareket etmesine yol açan bu tip tehlikeli ve ani davranışlardan kaçının.
Yük elinizde iken dönmeniz gerekiyorsa belinizle değil, ayaklarınızın yerini değiştirerek dönünüz.
Yükseğe uzanırken dikkat
Bel ağrısına yol açan davranışlardan biri de yükseğe uzanmak ve yukarıdaki bir yükü almakla gerçekleşiyor. Başınızdan yükseğe uzanmayın, yüksekteki bir yerden ağırlık almayın.
Merdivenlerden inerken bastığınız basamaklara çok dikkat ediniz. Bazen son basamağa geldiğinizi sandığınızda bir basamak daha vardır ve siz farkında olmadan tüm vücudunuzla aşağıya doğru düşersiniz. İşte bu çok tehlikeli bir harekettir ve bundan kesinlikle kaçınınız.