Bel incelten 5 muhteşem hareketi evde hemen deneyin!

2-Knee to Chest (Dizden Göğüse) ,5 tekrar

İkinci bel incelten hareket pilatesten tanıdık gelecek bir hareket:

Her iki bacağınız ile de 5 kez yapacağınız hareket için sırt üstü uzanın.Bel boşluğunuzu dolduracak şekilde karnınızı sıkı ve içeri alın.Bacaklarınızı değiştirerek birini göğsünüze çekerken birini ileriye uzatın