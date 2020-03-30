Bel incelten 5 muhteşem hareketi evde hemen deneyin!
Bazı bölgesel fazlalıklardan çabucak kurtulmak ne yazık ki çok kolay olmamaktadır. Bu bölgelerden bir tanesi de bel bölgesidir. Bugün sizler için pratik hareketlerle evde yapabileceğiniz bel bölgesi eritme hareketleri hazırladık.
1- Forearm Plank ( 30-45 saniye)
Forearm plank pozisyonunda harekete başlayın.Önce sağ dirseğinizden kolunuzu yere koyun daha sonra geri kalkıp sol dirseğinizi yere koyarak harekete devam edin.
Daha sonra iki dirseğiniz de yerdeyken plank jack yaparak ayaklarınızı dışa açıp zıplayıp içeri geri toplayın.Tüm hareket boyunca kalçalarınız ve karnınız sıkı olmalı.
2-Knee to Chest (Dizden Göğüse) ,5 tekrar
İkinci bel incelten hareket pilatesten tanıdık gelecek bir hareket:
Her iki bacağınız ile de 5 kez yapacağınız hareket için sırt üstü uzanın.Bel boşluğunuzu dolduracak şekilde karnınızı sıkı ve içeri alın.Bacaklarınızı değiştirerek birini göğsünüze çekerken birini ileriye uzatın
3-Extended Leg Pulses (Uzun Bacak Darbeleri), 10 tekrar
Sırt üstü matınıza uzanın.Önce sağ bacağınızı göğsünüze doğru çekin ve ardından yere dik bir şekilde yuarı doğru uzatın. Bu sırada sol bacağınız yerden birkaç santim yüksek ve ileri bakıyor olmalı.Ellerinizle bacağınızı dizinizin arkasından tutun.Karın kaslarınızı kullanarak kendinizi bacağınıza doğru çekip yavaşça bırakın.
4- Leg Lifts/Hip Tips/Crunches, 15 tekrar
Ellerinizi başınızın arkasına koyun ve sağ bacağınızı 90 derece yukarı kaldırın.Sırtınızı bel boşluğunuzu da dolduracak şekilde yerde tutarken sol bacağınızı sağ bacağınızı yanına kaldırın.Sol bacağınız sağ bacağınız ile hizalandığında kalçanızı da hafifçe kaldırarak bir mekik çekin.Sol bacağınızı geri indirin. Diğer bacağınız ile hareketi uygulamaya devam edin. 15. Tekrarda bacaklarınız yukarıda bitişikken 15 mekik çekerek hareketi tamamlayın.