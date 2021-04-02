Beklenmedik veda Mucize Doktor izleyicisini şaşırttı ayrılık nedeni ortaya çıktı

Serkan Keskin dizide hastanenin yeni cerrahı Muhsin Korunmaz karakterini canlandıracak. Muhsin çok büyük çelişkileri olan, kültürlü, takıntılı ama kapalı bir kutu gibi gizemli karakteriyle hastanenin ortasına ve Ali Vefa’nın (Taner Ölmez) hayatına bomba gibi düşecek.