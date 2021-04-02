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Beklenmedik veda Mucize Doktor izleyicisini şaşırttı ayrılık nedeni ortaya çıktı

Beklenmedik veda Mucize Doktor izleyicisini şaşırttı ayrılık nedeni ortaya çıktı

Mucize Doktor dizisine sevilen oyuncu Serkan Keskin'in katılmasıyla bir ayrılık ortaya çıktı.

Beklenmedik veda Mucize Doktor izleyicisini şaşırttı ayrılık nedeni ortaya çıktı

Reytinglerde eski halini yakalama çabasında olan Mucize Doktor dizisinin yeni hamlesi Serkan Keskin oldu. Sevilen oyunun diziye katılması reytinglerde eski halini almasa da yükselmesini sağlayacaktır. 

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Beklenmedik veda Mucize Doktor izleyicisini şaşırttı ayrılık nedeni ortaya çıktı

Serkan Keskin dizide hastanenin yeni cerrahı Muhsin Korunmaz karakterini canlandıracak. Muhsin çok büyük çelişkileri olan, kültürlü, takıntılı ama kapalı bir kutu gibi gizemli karakteriyle hastanenin ortasına ve Ali Vefa’nın (Taner Ölmez) hayatına bomba gibi düşecek.

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Beklenmedik veda Mucize Doktor izleyicisini şaşırttı ayrılık nedeni ortaya çıktı

Serkan Keskin'in katıldığı dizide yaşanan ayrılık ise hayranlarını bir hayli üzdü. Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Ezgi Asaroğlu, Hazal Türesan gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor'un son bölümünde Demir, Açi'ye veda mektubu yazarak ortadan kayboldu.

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Beklenmedik veda Mucize Doktor izleyicisini şaşırttı ayrılık nedeni ortaya çıktı

Demir karakterine hayat veren oyuncu Fırat Altunmeşe'nin ayrılması ile ilgili dizinin sosyal medya hesaplarından açıklama geldi.



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