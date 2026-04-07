Beklenmedik ayrılık! Galatasaray'da yıldız isim sezon sonu gönderiliyor
Süper Lig'de zirvedeki konumunu koruyan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte sezon sonu beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, zirvedeki konumunu korurken gelecek sezonun kadro planlaması için de çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılı ekipte özellikle kiralık oyuncuların durumu mercek altına alındı.
Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, beklentilerin gerisinde kalmasının ardından devre arasında satın alma opsiyonuyla Galatasaray’a kiralanmıştı. 25 yaşındaki sağ bekin geleceğiyle ilgili karar sürecine girildi.
Opsiyon kullanılmayacak iddiası
Sözleşmesinde 15 milyon Euro’luk satın alma maddesi bulunan Boey için yönetimin performans değerlendirmesi yapacağı öğrenilirken teknik ekibin opsiyonun kullanılmaması fikrine daha yakın olduğu öğrenildi.