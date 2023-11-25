Beklenenden de kötü geldi! Tekneleri batırdı, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi! Türkiye fırtınaya esir oldu

Meteoroloji'nin bugün için 64 şehir için verdiği alarmın ardından birçok şehirde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Çanakkale'de sağanak sonrası su baskınları yaşanırken, İzmir'de hortum meydana geldi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan fırtınada 7 tekne battı, Muğla ve Antalya'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.