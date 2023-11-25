Beklenenden de kötü geldi! Tekneleri batırdı, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi! Türkiye fırtınaya esir oldu
Meteoroloji'nin 64 il için bugün verdiği alarmın ardından birçok şehirde sağanak yağış, fırtına ve hortum oluştu. Çatılar uçtu, tekneler battı, asırlık ağaçlar devrildi... Uyarılar devam ediyor. Gece de fırtına devam edecek ancak yarın daha da kötü olacak.
Meteoroloji'nin bugün için 64 şehir için verdiği alarmın ardından birçok şehirde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Çanakkale'de sağanak sonrası su baskınları yaşanırken, İzmir'de hortum meydana geldi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan fırtınada 7 tekne battı, Muğla ve Antalya'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
Meteoroloji bugün ve yarın beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle alarm durumuna geçip, 64 kente uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından tüm yurtta sağanak ve fırtına etkili olmaya başladı. Ardı ardına batık, çatı uçması, ağaç devrilmesi haberleri geliyor.
Muğla'da hortum çatıları uçurdu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan hortum evlerin çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Dalaman Anaokulunun yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinde büyük hasara yol açtı. Yetkili kurumların bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Manavgat'ta asırlık çınarlar devrildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otel servisinin üzerine devrilen asırlık çam ağacını bölgeden geçen hortumun yerinden söktüğü, aynı noktada ve yolun karşısında aynı hizada çok sayıda ağacı belinden kırdığı ortaya çıktı.