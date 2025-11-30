Beklenen yağmur geliyor! Meteoroloji'den art arda uyarı geldi...

Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin de karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.