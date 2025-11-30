BIST 10.937
|
Beklenen yağmur geliyor! Meteoroloji'den art arda uyarı geldi...

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin de karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Rüzgarın da Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

