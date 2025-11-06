Beklenen yağış görülmedi! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Antalya'ya sağanak uyarısı

Hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin yapılan açıklamaya göre; sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya gibi birçok il için sağanak yağış uyarısı gelirken ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacağı kaydedildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 6 Kasım 2025 hava durumu tahmin raporu...