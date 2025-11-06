Beklenen yağış görülmedi! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Antalya'ya sağanak uyarısı
Hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin yapılan açıklamaya göre; sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya gibi birçok il için sağanak yağış uyarısı gelirken ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacağı kaydedildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 6 Kasım 2025 hava durumu tahmin raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; ülke genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Öte yandan hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İşte il il beklenen sıcaklıklar...