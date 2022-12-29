Beklenen rakam kulislerden sızdı! Hesaplar yeniden yapıldı işte memur emekli maaşları
Asgari ücrete yapılan yüzde 54,66'lık zam ve EYT müjdesi sonrası gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Kulislerde zam oranı için yüzde 25 rakamı konuşulmaya başlarken; en düşük memur, emekli, polis ve öğretmen maaşları tek tek hesaplandı. İşte yeni yıl ile birlikte yeni memur ve emekli maaşları...
Asgari ücrete yapılan yüzde 54'lük zam oranı emekli ve memurları da yüksek zam beklentisine soktu. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 7. Bu da yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli için daha şimdiden yüzde 15 maaş artışı anlamına geliyor. Şimdi ise tüm gözler zam oranını kesinleştirecek Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Şu anda zam oranı yüzde 15'in üzerine çıkmış durumda ancak asgari ücrete yapılan yüzde 55'e yakın artışın ardından memur ve memur emeklisinin de beklentisi arttı.
Memurlardan ek zam talebi
Memur-Sen 'ek zam' talebi için bakanların kapısını çaldı ve refah payı talebinde bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçı "Asgari ücrette yapılan iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması konusunda temel yaklaşımımızı ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.