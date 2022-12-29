Beklenen rakam kulislerden sızdı! Hesaplar yeniden yapıldı işte memur emekli maaşları

Asgari ücrete yapılan yüzde 54'lük zam oranı emekli ve memurları da yüksek zam beklentisine soktu. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 7. Bu da yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli için daha şimdiden yüzde 15 maaş artışı anlamına geliyor. Şimdi ise tüm gözler zam oranını kesinleştirecek Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.